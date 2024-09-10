ЕК не понравились угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель

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Угрозы властей Венгрии отправить мигрантов в Брюссель неприемлемы, такие действия подорвут безопасность Шенгенской зоны.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Объявление властями Венгрии о намерении отправить нелегальных мигрантов в Брюссель неприемлемо, одним словом. Такое действие нарушит европейское право и принцип взаимного доверия, а также подорвет безопасность Шенгенской зоны», – сказала она.

По словам Хиппер, Еврокомиссия в настоящее время находится в контакте с властями Венгрии, чтобы «убедиться, что таких действий предпринято не будет».