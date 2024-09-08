«Бирбаша Баку» пробился в финал Лиги чемпионов по мини-футболу |
Гаджиев обсудил с представителем Пентагона сотрудничество в сфере безопасности |
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Гяндже |
«Бирбаша Баку» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу (видео) |
Власти Ирана планируют перенести столицу страны |
Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
Главное Армия

ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов

ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов

Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства РЭБ против дронов РФ. Так удается компенсировать давление на ПВО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства борьбы с беспилотниками, позволяя украинским силам использовать системы более низкого уровня, чтобы компенсировать давление России на ограниченный «зонтик» ПВО Украины», – говорится в отчете.

В ISW напоминают, что украинские официальные лица недавно сообщали, что некоторые российские беспилотники «Shahed» не достигли своих целей по неустановленным причинам, но Воздушные силы Украины 31 августа и 6 сентября признали, что украинская РЭБ повлияла на беспилотники.

Также аналитики указывают, что украинская компания по производству беспилотников Besomar заявила, что разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать неизвестные российские беспилотники, и что ВСУ уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий.

«Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на нейтрализацию давления, которое неоднократные крупномасштабные серии ударов России оказывают на ограниченный «зонтик» противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в сфере безопасности», – констатируют в Институте изучения войны.

По мнению ISW, использование Украиной РЭБ для противодействия беспилотникам «Shahed», в частности, «позволит ВСУ сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, в которых Украина нуждается для защиты от российских ракетных ударов по украинским прифронтовым районам, критической инфраструктуре и основным населенным пунктам».

«Российские и украинские силы участвуют в технологической гонке наступление-оборона и способность Украины внедрять технологические инновации в масштабах, опережая российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать текущие преимущества России в воинской части», – резюмируют аналитики в отчете.

Теги:
Из этой рубрики
ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов
Армия

ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов

2024/09/08, 12:57
Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем
Армия

Украинцы уничтожили еще 30 вражеских артсистем

2024/09/08, 12:04
Российские БПЛА вторглись в Румынию
Армия

Российские БПЛА вторглись в Румынию

2024/09/08, 09:00
Хуситы уничтожили американский дрон
Армия

Хуситы уничтожили американский дрон

2024/09/08, 07:32
Зеленский анонсировал создание в Украине подземных оружейных заводов
Армия

Зеленский анонсировал создание в Украине подземных оружейных заводов

2024/09/08, 00:11
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)
Армия

Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)

2024/09/07, 17:22
Буданов: У ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тыс. км.
Армия

Буданов: У ВСУ есть дроны с дальностью действия в 1,8 тыс. км.

2024/09/07, 16:20
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)
Армия

ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео)

2024/09/07, 14:30
Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе
Армия

Иран поставил России более 200 баллистических ракет для использования в Донбассе

2024/09/07, 13:43