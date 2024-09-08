ISW: Украина адаптирует свои средства РЭБ против вражеских дронов

62 Просмотров

Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства РЭБ против дронов РФ. Так удается компенсировать давление на ПВО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства борьбы с беспилотниками, позволяя украинским силам использовать системы более низкого уровня, чтобы компенсировать давление России на ограниченный «зонтик» ПВО Украины», – говорится в отчете.

В ISW напоминают, что украинские официальные лица недавно сообщали, что некоторые российские беспилотники «Shahed» не достигли своих целей по неустановленным причинам, но Воздушные силы Украины 31 августа и 6 сентября признали, что украинская РЭБ повлияла на беспилотники.

Также аналитики указывают, что украинская компания по производству беспилотников Besomar заявила, что разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать неизвестные российские беспилотники, и что ВСУ уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий.

«Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на нейтрализацию давления, которое неоднократные крупномасштабные серии ударов России оказывают на ограниченный «зонтик» противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в сфере безопасности», – констатируют в Институте изучения войны.

По мнению ISW, использование Украиной РЭБ для противодействия беспилотникам «Shahed», в частности, «позволит ВСУ сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, в которых Украина нуждается для защиты от российских ракетных ударов по украинским прифронтовым районам, критической инфраструктуре и основным населенным пунктам».

«Российские и украинские силы участвуют в технологической гонке наступление-оборона и способность Украины внедрять технологические инновации в масштабах, опережая российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать текущие преимущества России в воинской части», – резюмируют аналитики в отчете.