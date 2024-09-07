Вагит Алекперов покинул путинскую комиссию |
Париж-2024: Ильхам Закиев стал бронзовым медалистом (фото, видео) |
Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео) |
Израиль атаковал 14 иранских кораблей |
ВСУ атаковали россиян «летающим автоматом Калашникова» (фото, видео) |
Орхан Асланов завоевал золото на Паралимпиаде (фото, видео) |
Армения отозвала подпись с декларации об «аресте» Путина |
Ликвидировано 310 сепаратистов: обнародованы детали операции Азербайджана в Карабахе |
Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании |
Главное Мир

Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)

Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)

Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки. Об этом сообщает ТАСС.

«Макрона в отставку!», «Остановим макроновский силовой переворот!», «Макрон – разрушитель демократии!» – скандируют участники манифестации. Кроме того, собравшиеся сторонники левых партий выражают возмущение тем, что президент после почти двухмесячных консультаций назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, отклонив кандидатуру, предложенную левым «Новым народным фронтом» (ННФ).

Они также скандируют лозунги против Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение», поскольку считают, что с назначением «правого» премьера у нее будет больше влияния на действующее правительство.

Большинство участников акции – активисты левых политических партий, студенческих и молодежных организаций. Особенно заметны активисты с флагами левого альянса «Новый народный фронт» и партии «Неподчинившаяся Франция», среди которых присутствуют как депутаты от этой партии, так и сам ее основатель Жан-Люк Меланшон. Также над толпой развеваются флаги Палестины, а некоторые участники выкрикивают пропалестинские лозунги.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля
Мир

СМИ: В Израиле отказались принимать Борреля

2024/09/07, 21:08
Число жертв в Газе составило 40939 человек
Мир

Число жертв в Газе составило 40939 человек

2024/09/07, 21:00
Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом
Мир

Буданов считает, что в войне с Россией грядет перелом

2024/09/07, 20:32
Соцсеть X сбоит
Мир

Соцсеть X сбоит

2024/09/07, 20:11
Глава MI6 ожидает иранского удара по Израилю
Мир

Глава MI6 ожидает иранского удара по Израилю

2024/09/07, 20:06
Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт
Мир

Жена Гиркина развеяла слухи о его отправке на фронт

2024/09/07, 19:34
Больному раком Карлу III стало лучше
Мир

Больному раком Карлу III стало лучше

2024/09/07, 19:00
Для эвакуации туриста с инфарктом с Пизанской башни понадобился кран (видео)
Мир

Для эвакуации туриста с инфарктом с Пизанской башни понадобился кран (видео)

2024/09/07, 18:45
Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)
Мир

Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)

2024/09/07, 18:25