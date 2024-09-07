Протестующие в Париже требуют отставки Макрона (видео)

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Тысячи протестующих собрались на площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и потребовать его отставки. Об этом сообщает ТАСС.

«Макрона в отставку!», «Остановим макроновский силовой переворот!», «Макрон – разрушитель демократии!» – скандируют участники манифестации. Кроме того, собравшиеся сторонники левых партий выражают возмущение тем, что президент после почти двухмесячных консультаций назначил на пост премьер-министра страны представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, отклонив кандидатуру, предложенную левым «Новым народным фронтом» (ННФ).

Они также скандируют лозунги против Марин Ле Пен и ее партии «Национальное объединение», поскольку считают, что с назначением «правого» премьера у нее будет больше влияния на действующее правительство.

Большинство участников акции – активисты левых политических партий, студенческих и молодежных организаций. Особенно заметны активисты с флагами левого альянса «Новый народный фронт» и партии «Неподчинившаяся Франция», среди которых присутствуют как депутаты от этой партии, так и сам ее основатель Жан-Люк Меланшон. Также над толпой развеваются флаги Палестины, а некоторые участники выкрикивают пропалестинские лозунги.