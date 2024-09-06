Разведка США не зафиксировала попыток вмешательства в выборы 2024 года

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Американская разведка не зафиксировала попыток вмешательства из-за рубежа в выборы 2024 года в США.

Об этом сообщил журналистам представитель аппарата директора национальной разведки США, передает ТАСС.

«Мы не фиксировали того, чтобы какие-то игроки за рубежом пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года», – сказал он. Сотрудник пояснил, что под вмешательством в выборы разведывательное сообщество подразумевает «попытки ослабить или нарушить возможности США проводить выборы» и считает их отличными от действий с целью повлиять на исход электоральных процессов в стране.

«Согласно оценкам разведывательного сообщества, соперники вместо вмешательства пока сосредоточены на проведении операций в информационной сфере и пропаганде с тем, чтобы попытаться сформировать предпочтения избирателей и подорвать доверие к выборам», – добавил он.

При этом представитель разведсообщества утверждал, что несколько государств, включая Россию, Иран и Китай, якобы хотят повлиять на исход американских выборов. «Россия, Иран и Китай пытаются в той или иной степени усугубить разногласия в американском обществе в своих интересах», – полагает он. По его словам, разведсообщество «по-прежнему считает Россию наиболее явной и активной иностранной угрозой с точки зрения влияния на выборы в США в этом году».