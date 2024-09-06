Зеленский обсудил с Шольцем совместное производство вооружения

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем совместное производство вооружения, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

«Среди обсужденных на встрече вопросов – реализация двустороннего соглашения о безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли, в частности совместное производство вооружений», – говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Особое внимание лидеры уделили имплементации Формулы мира. Зеленский поблагодарил Шольца за личное участие в первом, инаугурационном Саммите мира. Стороны обсудили реализацию его решений и подготовку ко второму Саммиту.

Как сообщается, Зеленский провел встречу с Шольцем во время визита в Германию.

Глава Украинского государства проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российского ракетного террора против украинцев и критической инфраструктуры.

Зеленский поблагодарил Шольца за всю комплексную помощь, прежде всего военную, которую Украина получила с начала войны.

«Спасибо, что эти поставки носят неизменный характер. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев», – сказал президент.

Глава Украинского государства отметил, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО разной конфигурации для укрепления Вооруженных Сил, а также решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, объявленное на заседании в формате «Рамштайн».