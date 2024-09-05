Азербайджан переманивает израильские хайтек-компании

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Азербайджан активно привлекает израильские хайтек-компании, особенно на начальных этапах их развития, предлагая им перебраться в новый парк высоких технологий в Баку, сообщает издание «Глобс».

Компании обещают полное освобождение от налога на прибыль, имущества, недвижимости и дивидендов на десять лет. Работникам стартапов предлагают освобождение от подоходного налога с первых $4700 зарплаты в месяц.

Льготы предоставляются компаниям, существующим более года, с минимум 10 полными ставками сотрудников или оборотом от 430 тысяч шекелей в год. В отличие от ОАЭ, Азербайджан, как отмечает издание, не предъявляет требований по найму местных работников.