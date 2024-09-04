Полиция задержала в Дании Грету Тунберг (видео)

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В Дании правоохранители задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время антиизраильской акции у Копенгагенского университета. В соцсетях появилось видео с моментом ареста девушки. Собравшиеся рядом демонстранты кричат ей вслед: «Ты не одна!»

Активисты движения «Студенты против оккупации» выступили против сотрудничества с университетами Израиля, участники акции заняли здание университетского музея. Полицейские стали разгонять протестующих.

«Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, однако представитель организации «Студенты против оккупации» заявил, что 21-летняя Тунберг была одной из задержанных», — пишет The Guardian.