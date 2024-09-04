Вучич исключил поставки истребителей Украине |
Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения |
Армения начинает пересмотр своей Конституции |
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране |
Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина |
Ереван хочет поручить безопасность транспортных коммуникаций с Баку частным охранным агентствам |
Кулеба подал в отставку |
Мехрибан Алиева: Спасибо всем победителям (фото) |
Бегунья Ламия Велиева выиграла Паралимпиаду с мировым рекордом (фото, видео) |
Главное Мир

Полиция задержала в Дании Грету Тунберг (видео)

Полиция задержала в Дании Грету Тунберг (видео)

В Дании правоохранители задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время антиизраильской акции у Копенгагенского университета. В соцсетях появилось видео с моментом ареста девушки. Собравшиеся рядом демонстранты кричат ей вслед: «Ты не одна!»

Активисты движения «Студенты против оккупации» выступили против сотрудничества с университетами Израиля, участники акции заняли здание университетского музея. Полицейские стали разгонять протестующих.

«Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, однако представитель организации «Студенты против оккупации» заявил, что 21-летняя Тунберг была одной из задержанных», — пишет The Guardian.

Теги:
Из этой рубрики
Полиция задержала в Дании Грету Тунберг (видео)
Мир

Полиция задержала в Дании Грету Тунберг (видео)

2024/09/04, 20:23
В окружении Эрдогана неофициально подтвердили его участие в саммите БРИКС
Мир

В окружении Эрдогана неофициально подтвердили его участие в саммите БРИКС

2024/09/04, 19:38
СМИ: Ким казнил десятки чиновников
Мир

СМИ: Ким казнил десятки чиновников

2024/09/04, 18:43
Песков ответил на слова Зеленского о Курской области
Мир

Песков ответил на слова Зеленского о Курской области

2024/09/04, 18:00
Volkswagen объявил о сокращении сотрудников и закрытии заводов в Германии
Мир

Volkswagen объявил о сокращении сотрудников и закрытии заводов в Германии

2024/09/04, 17:55
Польша: Мы не получили должного уважения за помощь Украине
Мир

Польша: Мы не получили должного уважения за помощь Украине

2024/09/04, 17:34
Президент Египта прибыл с первым официальным визитом в Турцию
Мир

Президент Египта прибыл с первым официальным визитом в Турцию

2024/09/04, 17:10
В ЕС заявили о приостановке интеграции Грузии после принятия закона о ЛГБТ
Мир

В ЕС заявили о приостановке интеграции Грузии после принятия закона о ЛГБТ

2024/09/04, 16:36
КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Мир

КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

2024/09/04, 16:35