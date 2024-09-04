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Польша: Мы не получили должного уважения за помощь Украине

Польша: Мы не получили должного уважения за помощь Украине

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава МИД Украины не будет повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла. Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – сказал Косиняк-Камыш.

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