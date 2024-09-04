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Мадуро перенес Рождество

Мадуро перенес Рождество

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал заявление о том, что в этом году празднество католического Рождества начнется 1 октября. Об этом пишет британское издание The Guardian.

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году — в знак уважения и благодарности — я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — сказал Мадуро во время одного из своих частых появлений на телевидении.

При этом традиционно католическое Рождество отмечается 25 декабря.

Как пишет издание, лидер Венесуэлы, который «сталкивается с тем, что эксперты называют самым большим политическим вызовом за все его бурное 11-летнее правление», пообещал всем венесуэльцам Рождество, наполненное «миром, счастьем и безопасностью».

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