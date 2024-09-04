Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу

94 Просмотров

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создаст кадастры компаний, загрязняющих окружающую среду.

Об этом сообщил советник министра Рустам Гасанов на мероприятии «Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду» в Баку, передает Report.

По его словам, в Азербайджане начала формироваться повестка дня по охране окружающей среды.

«Среди приоритетов – создание кадастров компаний, загрязняющих окружающую среду в крупных объемах. Эти компании должны будут представлять постоянные отчеты», – сказал он.