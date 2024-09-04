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Популярность Шольца достигла антирекорда

Популярность Шольца достигла антирекорда

Уровень поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг антирекорда. 23% избирателей проголосовали бы за действующего главу правительства, если бы они могли выбрать канцлера прямым голосованием, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

По его данным, на сегодняшний день это худший результат за время пребывания Шольца на посту канцлера Германии. Напротив, председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ – Христианско-демократического союза (ХДС) – Фридрих Мерц впервые опережает Шольца, набирая 27%. Это означает, что Шольц теряет два процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей, а Мерц укрепляет свои позиции на два процентных пункта. Примечательно, что 50% опрошенных по-прежнему не выбрали бы ни Шольца, ни Мерца.

В то же время жителям ФРГ был задан вопрос о потенциальных кандидатах от блока ХДС/ХСС на пост канцлера. Здесь премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст показал лучший результат с 31%, за ним следуют премьер Баварии Маркус Зёдер (23%) и Фридрих Мерц (16%).

Вместе с тем опрос, проведенный социологическим институтом INSA по заказу новостного портала t-online, выявляет еще одну проблему для Шольца. По сравнению с министром обороны Борисом Писториусом и сопредседателем входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем Шольц также выглядит хуже. Только 21% опрошенных считают действующего главу правительства лучшим кандидатом на пост канцлера по сравнению с Писториусом, который явно лидирует с 44%. Шольц также отстает от Клингбайля: 30% респондентов отдают предпочтение Клингбайлю, 26% – Шольцу.

Опросы проводились с 27 августа по 2 сентября и 30 августа по 2 сентября. В них приняли участие 2 508 и 1 004 человека соответственно.

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