Египтянин выучился в России на программиста и отправился на войну с Украиной

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Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения «специальной военной операции» в Украине. Об этом сообщила администрация Югорска Ханты-Мансийского округа.

Согласно информации, бойцу 24 года, в Россию он приехал четыре года назад, чтобы выучиться на программиста. Завершив учебу, он решил отправиться на фронт.

«Мое решение отправиться в зону «СВО» не связано с деньгами. В большей степени — это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — рассказал он.

Со слов военнослужащего, его младшая сестра была против того, чтобы брат отправился на фронт, однако это не повлияло на его выбор. «Я своего решения не изменю. Для меня это новый опыт, и я хочу его получить», — заключил он.