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На фотоконкурсе в России одной из лучших стала работа о грузчике из Азербайджана |
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На фотоконкурсе в России одной из лучших стала работа о грузчике из Азербайджана

На фотоконкурсе в России одной из лучших стала работа о грузчике из Азербайджана

В России прошел Х Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Об этом сообщает РИА Новости.

В номинации «Портрет. Герой нашего времени» одной из лучших стала работа «Детям страшно, а я ведь сам отец» Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток.

Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. «Детям страшно, а я сам отец», – говорил Рза.

Рза Рзаев, грузчик с Хилокского рынка, неожиданно стал известен на весь Новосибирск, а потом и на всю страну, и за ее пределами. Слава пришла к нему после коммунальной аварии. Фотографии отважного мужчины, который переносит через затопленную улицу чужих детей, стремительно разлетелись по интернету, а сам Рза неожиданно обнаружил, что стал знаменит.

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