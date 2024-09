Айхан Гаджизаде ответил Стано

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией и законодательством страны. Об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в социальной сети «Х» в ответ на заявление Европейского Союза.

«Такая субъективная и предвзятая политическая точка зрения пресс-секретаря Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стана повторяет негативное отношение ОБСЕ к выборам в Азербайджане и является ненадежной. Выборы прошли в полном соответствии с Конституцией и национальными законами страны», – подчеркнул представитель МИД.

Отметим, что пресс-секретарь Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано на своей странице в соцсети «Х» раскритиковал проведенные в Азербайджане внеочередные парламентские выборы.

Such a subjective claim & biased political consideration by @ExtSpoxEU repeating preset negative attitude by @osce_odihr towards the elections in #Azerbaijan is null and void.

Elections took place in complete accordance with the Constitution of the country and its national laws. https://t.co/xRZYQOs4Ex

