Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина |
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео) |
Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии |
В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана |
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина |
Ильхам Алиев тепло пообщался с кяльбаджарцами (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Главное Армия

Украина разработала бронетранспортер

Украина разработала бронетранспортер

Минобороны Украины сообщило, что на вооружение в ВСУ поступит бронетранспортер «Хорунжий», созданный на основе модернизации советского БТР-60. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров», — говорится в сообщении.

БТР способен разоняться более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем на 500 километров.

Теги:
Из этой рубрики
Воздушные силы ВСУ об ударе России по Полтаве: Баллистика летит очень быстро
Армия

Воздушные силы ВСУ об ударе России по Полтаве: Баллистика летит очень быстро

2024/09/03, 17:59
США хотят поставить Украине крылатые ракеты JASSM
Армия

США хотят поставить Украине крылатые ракеты JASSM

2024/09/03, 16:05
Украина разработала бронетранспортер
Армия

Украина разработала бронетранспортер

2024/09/03, 15:53
Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября
Армия

Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября

2024/09/03, 09:49
Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на 200 млн
Армия

Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на 200 млн

2024/09/03, 01:00
Рухнул индийский истребитель (видео)
Армия

Рухнул индийский истребитель (видео)

2024/09/03, 00:59
В Измире поколотили американских военных (видео)
Армия

В Измире поколотили американских военных (видео)

2024/09/03, 00:33
Японии уже по силам производство ядерного оружия, считает Патрушев
Армия

Японии уже по силам производство ядерного оружия, считает Патрушев

2024/09/02, 23:13
В России задержали очередного генерала-взяточника
Армия

В России задержали очередного генерала-взяточника

2024/09/02, 22:15