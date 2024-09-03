Украина разработала бронетранспортер

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Минобороны Украины сообщило, что на вооружение в ВСУ поступит бронетранспортер «Хорунжий», созданный на основе модернизации советского БТР-60. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров», — говорится в сообщении.

БТР способен разоняться более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем на 500 километров.