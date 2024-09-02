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США жаждут конфисковать самолет Мадуро

США жаждут конфисковать самолет Мадуро

Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.

«Наш офис вместе с нашими партнерами в правоохранительных структурах продолжит работу по конфискации данного самолета и всех других активов, которые нарушают американский закон», – заявил прокурор южного округа штата Флорида Маркензи Лапоинт, чьи слова приводит ведомство.

В минюсте отметили, что самолет был изъят в Доминиканской республике и переправлен во Флориду по запросу США «на основании нарушения американских законов о санкциях и экспортном контроле».

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