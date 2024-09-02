США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было

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Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду. Судно стоимостью примерно в $13 млн на протяжении последних месяцев находилось в Доминикане. В операции участвовали в том числе сотрудники Министерства юстиции США, Министерства внутренней безопасности, Бюро промышленности и безопасности при Минторге США.

Как отмечает CNN, этот инцидент свидетельствует об эскалации в и без того «прохладных отношениях» между США и Венесуэлой.

Самого Мадуро на борту арестованного самолета не было, сообщают СМИ.