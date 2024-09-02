Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео) |
Эрдоган созвонился с Ильхамом Алиевым |
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября |
Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном |
Мехрибан Алиева поделилась эффектными кадрами поездки с Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар |
Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной |
Главное Политика

Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)

Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)

США, Франция и другие западные страны не заинтересованы в честном, справедливом мирном договоре между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, слова которого приводит «Спутник».

«По трехстороннему заявлению, под которым стоит подпись Пашиняна, Армения обязалась организовать проект Зангезурского транспортного коридора на условиях экстерриториальности», – напомнил Коротченко.

«Это означает, что там не должно быть ни армянских пограничников, ни армянских военнослужащих, ни армянской таможни. Экстерриториальный статус, прямая связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Контроль за передвижением и трафиком там должна осуществлять пограничная служба ФСБ России», – отметил эксперт

Для США, для Запада в целом, для самой же Армении сегодня это неприемлемо. Они не хотят мира и стабильности на Южном Кавказе, подытожил он.

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)
Политика

Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)

2024/09/02, 19:13
О чем Байрамов говорил с сербским коллегой
Политика

О чем Байрамов говорил с сербским коллегой

2024/09/02, 19:00
Эрдоган созвонился с Ильхамом Алиевым
Политика

Эрдоган созвонился с Ильхамом Алиевым

2024/09/02, 18:45
Грузия поддерживает мир между Арменией и Азербайджаном
Политика

Грузия поддерживает мир между Арменией и Азербайджаном

2024/09/02, 18:42
Молдова одобрила операцию ВСУ в Курской области (видео)
Политика

Молдова одобрила операцию ВСУ в Курской области (видео)

2024/09/02, 18:35
Начался визит Путина в Монголию (видео)
Политика

Начался визит Путина в Монголию (видео)

2024/09/02, 18:13
Инсанов: Парламентские выборы прошли успешно
Политика

Инсанов: Парламентские выборы прошли успешно

2024/09/02, 16:16
Армения рассмотрит регламент работы комиссий по делимитации с Азербайджаном
Политика

Армения рассмотрит регламент работы комиссий по делимитации с Азербайджаном

2024/09/02, 15:22
Байрамов: Азербайджан представит Армении вариант мирного договора, отвечающий национальным интересам страны
Политика

Байрамов: Азербайджан представит Армении вариант мирного договора, отвечающий национальным интересам страны

2024/09/02, 14:11