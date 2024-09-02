Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)

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США, Франция и другие западные страны не заинтересованы в честном, справедливом мирном договоре между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, слова которого приводит «Спутник».

«По трехстороннему заявлению, под которым стоит подпись Пашиняна, Армения обязалась организовать проект Зангезурского транспортного коридора на условиях экстерриториальности», – напомнил Коротченко.

«Это означает, что там не должно быть ни армянских пограничников, ни армянских военнослужащих, ни армянской таможни. Экстерриториальный статус, прямая связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Контроль за передвижением и трафиком там должна осуществлять пограничная служба ФСБ России», – отметил эксперт

Для США, для Запада в целом, для самой же Армении сегодня это неприемлемо. Они не хотят мира и стабильности на Южном Кавказе, подытожил он.