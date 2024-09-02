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Лукашенко: Как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Дуровым

Лукашенко: Как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Дуровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции, так как его мессенджер не повиновался людям, привыкшим управлять интернетом. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Ситуацию с Дуровым Лукашенко прокомментировал на встрече со студентами вузов. Он подчеркнул, что интернетом нужно пользоваться с осторожностью, чтобы не стать жертвой манипулирования. Глава Беларуси назвал интернет великим достижением человечества и одновременно серьезным оружием.

«[Интернет] это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции – быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее», – заявил Лукашенко.

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