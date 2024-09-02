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Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране

Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад взращивает в стране «Франкенштейна» в лице неправительственных организаций (НПО), которые «атакуют государство».

Его слова передает издание «Взгляд».

«Скажем прямо — созданием искусственного гражданского общества американские и европейские доноры взрастили в Грузии монстра, «Франкенштейна», атакующего государство», — сказал политик.

Папуашвили считает, что такая модель гражданского общества бесперспективна и закон «О прозрачности иностранного влияния» должен помочь выйти из сложившейся ситуации.

По его словам, такой «Франкенштейн в западной обертке» на деле проявляет большевизм.

«Устрашает, виртуально насилует, цензурирует идеи, игнорирует реальность, отрицает нужды граждан, занимается вандализмом», — заявил он.

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