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Эфиопский парламентарий: Выборы в Азербайджане стали для нас примером демократии

Эфиопский парламентарий: Выборы в Азербайджане стали для нас примером демократии

Правительство Азербайджана пригласило членов парламента Эфиопии наблюдать за внеочередными парламентскими выборами.

Об этом заявил член парламента Эфиопии, председатель комитета Палаты представителей Эвебет Ален Ялев на пресс-конференции, организованной в связи с внеочередными парламентскими выборами, проводимыми в Азербайджане, передает АПА.

«Наша делегация находится в Баку с 29 августа. Мы высоко оцениваем деятельность Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Для нас были созданы все условия для самостоятельного наблюдения за выборами. Мы не видели представителей силовых структур вокруг избирательных участков. Выборы прошли мирно, демократично и свободно. Выборы, проведенные в Азербайджане, стали для нас примером того, как следует проводить демократические выборы», – сказал он.

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