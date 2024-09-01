Результаты exit-poll от SWG Spa |
ЦСИ: На выборах побеждает ПЕА |
Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА |
Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора |
Завершились исторические выборы в ММ. Хроника (фото, видео) |
Иран обнародовал причины крушения вертолета Раиси |
COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в «горячих точках» |
Обнародованы новые кадры АТО в Карабахе (видео) |
Гаджиев призвал ввести ограничения к армии Армении |
Главное Политика

Ереван и Берлин коснулись разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

Ереван и Берлин коснулись разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

В рамках проходящей в Праге конференции GLOBSEC заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян встретился с государственным секретарем МИД Германии Томасом Баггером.

Согласно информации Министерства иностранных дел Республики Армения, Ваан Костанян представил Томасу Баггеру последние события, касающиеся процесса регулирования армяно-азербайджанских отношений, проводимых работ в направлении разблокирования транспортных коммуникаций, демаркации армяно-азербайджанской границы.

В контексте обеспечения региональной стабильности, безопасности и благополучия обе стороны подчеркнули необходимость заключения мирного соглашения. Согласно источнику, в ходе встречи собеседники коснулись также шагов по развитию двусторонних отношений. Состоялся обмен мыслями о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства Армения-ЕС.

Теги:
Из этой рубрики
Ереван и Берлин коснулись разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе
Политика

Ереван и Берлин коснулись разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

2024/09/01, 21:21
Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора
Политика

Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора

2024/09/01, 20:40
"Не думаю, что есть волшебная палочка". Песков не верит Трампу
Политика

«Не думаю, что есть волшебная палочка». Песков не верит Трампу

2024/09/01, 19:39
Баку и Тегеран обсудили каспийскую проблематику (фото)
Политика

Баку и Тегеран обсудили каспийскую проблематику (фото)

2024/09/01, 19:31
Эрдоган призвал исламские страны добиться прекращения огня в Газе
Политика

Эрдоган призвал исламские страны добиться прекращения огня в Газе

2024/09/01, 17:38
MEDİA обвинило «Радио Свобода» в антиазербайджанской предвзятости
Политика

MEDİA обвинило «Радио Свобода» в антиазербайджанской предвзятости

2024/09/01, 17:24
Алиев: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами
Политика

Алиев: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

2024/09/01, 14:53
Гаджиев призвал ввести ограничения к армии Армении
Политика

Гаджиев призвал ввести ограничения к армии Армении

2024/09/01, 14:40
МИД Азербайджана направил поздравления Узбекистану
Политика

МИД Азербайджана направил поздравления Узбекистану

2024/09/01, 13:13