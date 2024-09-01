Ереван и Берлин коснулись разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе

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В рамках проходящей в Праге конференции GLOBSEC заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян встретился с государственным секретарем МИД Германии Томасом Баггером.

Согласно информации Министерства иностранных дел Республики Армения, Ваан Костанян представил Томасу Баггеру последние события, касающиеся процесса регулирования армяно-азербайджанских отношений, проводимых работ в направлении разблокирования транспортных коммуникаций, демаркации армяно-азербайджанской границы.

В контексте обеспечения региональной стабильности, безопасности и благополучия обе стороны подчеркнули необходимость заключения мирного соглашения. Согласно источнику, в ходе встречи собеседники коснулись также шагов по развитию двусторонних отношений. Состоялся обмен мыслями о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства Армения-ЕС.