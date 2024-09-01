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ЦСИ: На выборах побеждает ПЕА

ЦСИ: На выборах побеждает ПЕА

Результаты «еxit-poll» свидетельствуют об уверенной победе Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) на выборах.

Об этом на брифинге заявила Наталья Исаева, директор Центра социальных исследований (ЦСИ), проводившего «еxit-poll» во время внеочередных парламентских выборов.

Она сообщила, что «еxit-poll» был проведен на 750 избирательных участках в 75 округах, охватил 136 тыс. 520 человек. Статистическая погрешность составляет 2,3 процента.

«Кандидаты в депутаты от партии «Ени Азербайджан» получили наибольшее количество голосов в 45 округах, а это 60% округов, в которых проводился «еxit-poll», – добавила Наталья Исаева.

ЦСИ: На выборах побеждает ПЕА ЦСИ: На выборах побеждает ПЕА

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