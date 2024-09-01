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Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА

Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА

В связи с состоявшимися сегодня внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане объявлены результаты еxit-poll. Их обнародовала компания Oracle Advisory Group. Еxit-poll охватил 875 избирательных округов, 1019 избирательных участков по стране и 63 тысячи избирателей.

По результатам exit-poll на выборах в Милли Меджлис Азербайджана, наибольшее число голосов получили кандидаты от правящей партии «Ени Азербайджан».

Об этом заявил Джордж Бирнбаум, представитель американской организации Oracle Advisory Group, проводившей exit-poll на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

«Есть и независимые кандидаты с высокими результатами. В целом, более успешный результат на этих выборах показали кандидаты, поддерживающие политику президента», – отметил Бирнбаум.

Ожидается, что партия «Ени Азербайджан» получит 63 из 125 мест на парламентских выборах.

Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА

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