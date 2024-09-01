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Песков обвинил США в прямой вовлеченности в конфликт в Украине (видео)

Песков обвинил США в прямой вовлеченности в конфликт в Украине (видео)

Штаты заняли откровенно враждебную позицию по отношению к России и напрямую вовлечены в конфликт в Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Соединённые Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлечённости в это конфликт. Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — констатировал официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

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