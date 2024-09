Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Узбекистан с Национальным днем.

«Поздравляем нашего союзника и братскую страну Узбекистан и его народ с Национальным днем», – говорится в публикации ведомства в Х.

Congratulations to our ally and brother Uzbekistan and its people on the occasion of their #NationalDay.

Mustaqillik kuni muborak bo’lsin! 🇦🇿🇺🇿@uzbekmfa pic.twitter.com/8E9olCYyAP

