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Наблюдатели от МПА СНГ отметили готовность законов Азербайджана к выборам

Наблюдатели от МПА СНГ отметили готовность законов Азербайджана к выборам

Законодательство Азербайджана в сфере выборов полностью соответствует конституции страны и готово к проведению избирательной кампании. Об этом заявил ТАСС координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в Милли меджлис первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Он пояснил, что наблюдение, которое осуществляет МПА СНГ, предполагает не только работу на участках непосредственно в день голосования, но также долгосрочный мониторинг, в ходе которого эксперты оценивают законодательство страны на предмет готовности к проведению избирательной кампании. «По мнению наших экспертов, которые осуществляют долгосрочный мониторинг, законодательство готово, полностью соответствует конституционным нормам и позволяет проводить избирательную кампанию такого рода, как избирательная кампания в Милли меджлис Азербайджанской Республики», – сказал Яцкин.

Он рассказал о встрече, которую провели наблюдатели в Конституционном суде. «По законодательству Азербайджанской Республики роль Конституционного суда особо значима. Во-первых, они давали заключение на запрос президента на предмет соответствия [конституции] возможности назначать и осуществлять такие выборы досрочно – назначать внеочередные выборы. Позицию Конституционного суда Азербайджанской республики сегодня нам представил его председатель. Она нас полностью убедила. Она основана на нормах конституционного законодательства Азербайджанской Республики, закона о Конституционном суде», – отметил Яцкин.

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