ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине

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Операция в северной части Западного берега реки Иордан продолжается, сообщает армейская пресс-служба.

Израильские военные в ходе контртеррористической операции в городе Дженин в северной части Западного берега реки Иордан ликвидировали 14 вооруженных радикалов.

Операция в районе Дженина продолжается, отметили в ведомстве.

Кроме того, израильские силовики «последние несколько дней» проводили рейды в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенном к востоку от города Тулькарм в северной части Западного берега Иордана. В ходе этих операций были ликвидированы пять вооруженных радикалов, включая полевого командира палестинской группировки «Исламский джихад» Мухаммеда Джабера, указали военные.

В ночь на 28 августа армия Израиля начала контртеррористическую операцию в районах городов Дженин и Тулькарм на Западном берегу. Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац объяснил действия военных необходимостью уничтожить «террористическую инфраструктуру, созданную Ираном в этих районах,» и призвал «бороться с этой угрозой столь же решительно, как и с террористическими структурами в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые необходимые меры».