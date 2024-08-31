Во Франции начали процедуру импичмента в отношении Макрона |
ЦИК: граждане армянского происхождения в Ханкенди могут участвовать в выборах |
Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой |
Пашинян отверг посредничество Путина |
Пашинян косвенно поддержал Баку в вопросе Варданяна |
Пашинян озвучил новое предложение Баку по мирному договору |
Алиев отметил расширение стратегического партнерства с Кыргызстаном |
НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область |
Мехрибан Алиева: Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию! (фото) |
Главное Мир

ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине

ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине

Операция в северной части Западного берега реки Иордан продолжается, сообщает армейская пресс-служба.

Израильские военные в ходе контртеррористической операции в городе Дженин в северной части Западного берега реки Иордан ликвидировали 14 вооруженных радикалов.

Операция в районе Дженина продолжается, отметили в ведомстве.

Кроме того, израильские силовики «последние несколько дней» проводили рейды в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенном к востоку от города Тулькарм в северной части Западного берега Иордана. В ходе этих операций были ликвидированы пять вооруженных радикалов, включая полевого командира палестинской группировки «Исламский джихад» Мухаммеда Джабера, указали военные.

В ночь на 28 августа армия Израиля начала контртеррористическую операцию в районах городов Дженин и Тулькарм на Западном берегу. Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац объяснил действия военных необходимостью уничтожить «террористическую инфраструктуру, созданную Ираном в этих районах,» и призвал «бороться с этой угрозой столь же решительно, как и с террористическими структурами в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые необходимые меры».

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине
Мир

ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине

2024/08/31, 20:49
Американские военные заявили об успехе операции против ИГ на западе Ирака
Мир

Американские военные заявили об успехе операции против ИГ на западе Ирака

2024/08/31, 20:42
В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека
Мир

В Казахстане из-за отравления в шахте погибли четыре человека

2024/08/31, 20:25
На карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека
Мир

На карнавале в Ноттинг-Хилле погибли два человека

2024/08/31, 19:48
Эрдоган: Турция не обязана выбирать между ЕС и ШОС
Мир

Эрдоган: Турция не обязана выбирать между ЕС и ШОС

2024/08/31, 19:35
Премьер Баварии требует реформы миграционной политики ФРГ
Мир

Премьер Баварии требует реформы миграционной политики ФРГ

2024/08/31, 19:23
Началась процедура отстранения Эммануэля Макрона от власти
Мир

Началась процедура отстранения Эммануэля Макрона от власти

2024/08/31, 18:45
КНР и Филиппины обвинили друг друга в столкновении кораблей
Мир

КНР и Филиппины обвинили друг друга в столкновении кораблей

2024/08/31, 18:26
Песков: у РФ были вопросы к Дурову, но его никто не арестовывал
Мир

Песков: у РФ были вопросы к Дурову, но его никто не арестовывал

2024/08/31, 17:44