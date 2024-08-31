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Лавров: Обменов территории из-за атаки на Курскую область не будет

Лавров: Обменов территории из-за атаки на Курскую область не будет

Владимир Зеленский признается, что атака на Курскую область нужна для «обменов», но РФ свою территорию ни с кем не обсуждает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

«Какую цель и замысел они ставили, очень трудно судить. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания по Фрейду, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем», – сказал министр, комментируя атаку Украины на Курскую область.

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