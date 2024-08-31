Пашинян неожиданно встал на защиту России

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал замечание журналистке издания «Айакакан Жаманак», принадлежащего его семье, за «некорректное выражение о России».

Журналистка упомянула, что политологические круги считают, что чем ближе подписание мирного договора с Азербайджаном, тем больше Россия бьется в конвульсиях от осознания того, что выдавливается из региона.

Пашинян ответил, что не считает допустимым использовать оскорбительный и саркастический язык в адрес партнера, особенно такой страны, как Россия, подчеркнув, что такие высказывания могут вызвать проблемы.

«Я не считаю правильным говорить о нашей стране-партнере в таком лексиконе. […] Это неправильный, не государственный лексикон. Нельзя говорить о других странах языком оскорблений и сарказма, особенно, о такой стране, какой является Россия. Могут возникнуть проблемы», – заявил он.

Премьер добавил, что Армению и Россию объединяет «длинная история, страны имеют глубокие традиции партнерства и дружбы».