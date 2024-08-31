Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой

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Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки), в частности встречался с ними в Дубае, об этом сообщила газета Libération со ссылкой на источник.

По данным издания, на этой встрече сооснователь Telegram дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем конкретно идет речь, газета не поясняет. Кроме того, как отметил источник Libération, Дуров заявил, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». По его словам, обмен информацией по этим каналам даже позволил предотвратить несколько терактов.

Издание утверждает, что после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и предоставил сотрудникам правоохранительных органов свой мобильный телефон и код доступа к нему. Газета также сообщила, что после задержания главы Telegram о случившемся был предупрежден Елисейский дворец, а президент Франции Эмманюэль Макрон 25 августа обсудил ситуацию с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном.

Что касается французского гражданства Дурова, то, по данным Libération, решение о его предоставлении сооснователю Telegram принадлежало Макрону.