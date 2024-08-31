Во Франции начали процедуру импичмента в отношении Макрона |
ЦИК: граждане армянского происхождения в Ханкенди могут участвовать в выборах |
Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой |
Пашинян отверг посредничество Путина |
Пашинян косвенно поддержал Баку в вопросе Варданяна |
Пашинян озвучил новое предложение Баку по мирному договору |
Алиев отметил расширение стратегического партнерства с Кыргызстаном |
НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область |
Мехрибан Алиева: Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию! (фото) |
Главное Мир

Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой

Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки), в частности встречался с ними в Дубае, об этом сообщила газета Libération со ссылкой на источник.

По данным издания, на этой встрече сооснователь Telegram дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем конкретно идет речь, газета не поясняет. Кроме того, как отметил источник Libération, Дуров заявил, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». По его словам, обмен информацией по этим каналам даже позволил предотвратить несколько терактов.

Издание утверждает, что после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и предоставил сотрудникам правоохранительных органов свой мобильный телефон и код доступа к нему. Газета также сообщила, что после задержания главы Telegram о случившемся был предупрежден Елисейский дворец, а президент Франции Эмманюэль Макрон 25 августа обсудил ситуацию с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном.

Что касается французского гражданства Дурова, то, по данным Libération, решение о его предоставлении сооснователю Telegram принадлежало Макрону.

Теги:
Из этой рубрики
Лавров: Обменов территории из-за атаки на Курскую область не будет
Мир

Лавров: Обменов территории из-за атаки на Курскую область не будет

2024/08/31, 17:15
Иран опроверг причастность к подготовке российских солдат
Мир

Иран опроверг причастность к подготовке российских солдат

2024/08/31, 17:02
Во Франции начали процедуру импичмента в отношении Макрона
Мир

Во Франции начали процедуру импичмента в отношении Макрона

2024/08/31, 16:47
Французский политик: Жизнь Дурова может быть в опасности
Мир

Французский политик: Жизнь Дурова может быть в опасности

2024/08/31, 16:32
Вучич заявил, что не общался с Путиным с начала войны
Мир

Вучич заявил, что не общался с Путиным с начала войны

2024/08/31, 15:37
Песков рассказал о "круглосуточном графике" Путина из-за атаки ВСУ
Мир

Песков рассказал о «круглосуточном графике» Путина из-за атаки ВСУ

2024/08/31, 15:11
Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой
Мир

Дуров на допросе признался в связях с французской контрразведкой

2024/08/31, 14:56
Пашинян назвал целесообразным роспуск Минской группы
Мир

Пашинян назвал целесообразным роспуск Минской группы

2024/08/31, 14:27
Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ
Мир

Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

2024/08/31, 13:59