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Маск хочет обеспечить попавших в беду бесплатной связью

Маск хочет обеспечить попавших в беду бесплатной связью

Миллиардер Илон Маск заявил, что спутниковой связью Starlink смогут бесплатно пользоваться люди, попавшие в беду. Это следует из публикации Маска в его соцсети X.

Отвечая на вопросы подписчиков, предприниматель заметил, что его корпорация SpaceX готова дать доступ к связи Starlink бесплатно людям, попавшим в экстренную ситуацию. Илон Маск отметил, что речь идет о сервисе Direct To Cell (DTC), который позволяет совершать звонки и пользоваться интернетом на смартфоне без специальных терминалов.

Маск также заметил, что SpaceX готова предоставлять эту услугу по всему миру бесплатно, но назвал условие для ее работы — разрешение властей определенного государства. «Не должно быть так, что человек сгинул из-за того, что забыл заплатить за связь», — подытожил глава SpaceX и Tesla.

В публикации X, на которую ответил Маск, говорилось, что SpaceX попросила Федеральную комиссию по связи (FCC) США разрешить применять SpaceX DTC в экстренных случаях — в том числе, на территориях, где отсутствует покрытие сотовой связи.

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