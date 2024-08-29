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МИД Латвии: «Грузия не развивается так, как нам бы хотелось»

МИД Латвии: «Грузия не развивается так, как нам бы хотелось»

Ситуацию в Грузии обсудят сегодня на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

«Сегодня мы также поговорим о Грузии, которая не развивается так, как нам бы хотелось», — сказала Браже журналистам перед началом встречи. Ее слова приводит портал «Новости Грузии».

Брюссель фактически заморозил процесс вступления Грузии в ЕС в ответ на принятие закона об иноагентах и антизападную риторику правительства «Грузинской мечты». На этой неделе Брюссель выразил обеспокоенность намерением правящей партия объявить вне закона после выборов основных политических оппонентов.

«Вопрос в том, что нам делать. Мы знаем проблему, мы знаем диагноз, но что делать?», — говорит министр иностранных дел Латвии.

Судя по ее словам, сегодня будут рассматриваться не санкции, а формы поддержки Тбилиси в случае возвращения к демократическому курсу.

По словам Браже, главы МИД «обменяются информацией» по поводу возможных «позитивных способов поощрения Грузии».

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