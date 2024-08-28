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Елизавете II было неприятно встречаться с Путиным

Елизавете II было неприятно встречаться с Путиным

В новой биографии королевы Великобритании Елизаветы II раскрыто высказывание, которое она сделала в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Автор книги, светский журналист Крейг Браун, пишет, что за время своего правления Елизавета много раз встречалась с иностранными лидерами, которые пользуются неоднозначной репутацией в Великобритании. В качестве примера он, помимо Владимира Путина, упоминает Дональда Трампа, президента Зимбабве Роберта Мугабе и японского императора Хирохито, правившего страной в годы Второй мировой войны. «Их общество не всегда казалось ей приятным, — говорится в книге. — После их ухода она могла сдержанно высказать свое неодобрение».

Историю о встрече королевы и Путина в 2003 году Браун рассказывает со слов политика Дэвида Бланкетта, который в то время был министром внутренних дел Великобритании. Бланкетт от рождения слеп и пришел на прием с собакой-поводырем, которая встретила Путина яростным лаем. Елизавету позабавила реакция пса на президента России. «У собак интересные инстинкты, не так ли?» — сказала она в ответ на извинения Бланкетта.

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