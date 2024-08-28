Туск поделился проблемами с уничтожением российских дронов над Польшей

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Польским военным трудно различить в воздушном пространстве своей страны гражданский объект и цель. Поэтому союзники Варшавы советуют ей проявлять сдержанность.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Rzeczpospolita.

Он пояснил, что в настоящее время Польше согласно процедуре разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий генерал Мацей Клищ.

Однако сам Туск «открыт» до возможного изменения правил в таком случае, «и мы можем изменить правила как можно быстрее», уточнив, что «проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу».

Глава польского правительства утверждает, что «союзники рекомендуют определенную сдержанность», когда говорится о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, «если нет угрозы, если это не агрессия».

«Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь всякий раз, когда в небе что-то двигается. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности», – уверяет Туск.