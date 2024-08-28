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92 гражданам США запрещен въезд в Россию

92 гражданам США запрещен въезд в Россию

Въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США в ответ на русофобский курс администрации американского президента Джо Байдена, говорится в заявлении МИД РФ.

«В порядке реакции на проводимый администрацией Джо Байдена русофобский курс с декларируемой целью «нанести Москве стратегическое поражение», составной частью которого стали «ковровые» санкции в отношении российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры, журналистов и медийных структур, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США», – указали в министерстве.

В стоп-лист внесены, в частности, несколько сотрудников Wall Street Journal, Washington Post и New York Times.

«Практика расширения списка «закрытников» за счет тех, кто непосредственно вовлечен в антироссийскую деятельность, в ответ на безумный санкционный раж американской правящей элиты будет продолжена со всей решительностью и последовательностью», – указали в министерстве.

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