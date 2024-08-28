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Россия в курсе о плане Баку по реинтеграции карабахских армян

Россия в курсе о плане Баку по реинтеграции карабахских армян

Россия знакома с планом Азербайджана по реинтеграции карабахских армян.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос возвращения в Карабах добровольно покинувших его армян. Причем, предположила, что это население можно называть по-разному, в то числе и «проживавшим там до недавнего времени», а не только как попытался сформулировать армянский журналист «исконного».

«Есть ли какая-то развернутая программа у армянской сторону по этому поводу? Если бы она была, я бы ее прокомментировала. Почему вы спрашиваете представителя другого государства относительно того, как мы это видели? Мы [Россия] побуждаем стороны к решению этого вопроса, но как вы понимаете без реализации договоренностей, которые были достигнуты, сделать это достаточно сложно», – приводит «Репорт» ее слова.

Захарова подчеркнула, что Россия исходит их трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты Азербайджаном, Арменией и Россией в 2020 году и позже. По ее словам, они по прежнему составляют основу азербайджано-армянского примирения: «И мы, считаем, что альтернативы им нет».

Представитель МИД отметила, что трехстороннее соглашение охватывает все ключевые треки нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая разработку мирного договора, делимитацию, демаркацию границы, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, развитие контактов по линии гражданского общества.

Она также подчеркнула, что армяно-азербайджанская нормализация подробно обсуждалась и в ходе недавнего государственного визита президента России в Азербайджан.

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