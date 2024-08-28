Новые детали в деле Дурова

425 Просмотров

Ордера на арест Павла Дурова и его старшего брата Николая были выданы французскими властями еще 25 марта, сообщает Politico. Уголовное дело, по которому допрашивают задержанного в Ле-Бурже 24 августа Павла Дурова, связано с отказом Telegram сотрудничать с полицией Франции в расследовании сексуального насилия над детьми.

Ордера были выданы после того, как компания проигнорировала судебный запрос об идентификации пользователя Telegram. В ордере констатируется «практически полное отсутствие сотрудничества Telegram» с французскими и европейскими властями по другим делам.

В интервью Такеру Карлсону Дуров заявлял, что его старший брат — по сути, является создателем Telegram. Он придумал технологию шифрования, дизайн и эмблему мессенджера.