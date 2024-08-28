Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

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Основатель Telegram Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию, сообщил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко в своем Telegram-канале. Он заявил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет.

«По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки», — написал Клименко.

Ректор назвал бизнесмена «выдающейся личностью» и «лидером эры новых цифровых технологий». Кроме того, как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС, Клименко пригласил Дурова быть «почетным гостем и спикером» этого форума.

«Отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС», — отметил Клименко.