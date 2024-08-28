Азербайджан выиграл чемпионат мира по робототехнике |
32 года назад армянские фашисты учинили резню в селе Баллыгая |
США предостерегают Иран от удара по Израилю |
Пентагон пока против дальнобойных ударов Киева по России (видео) |
СМИ: Анкара может отказаться от С-400 в обмен на F-35 |
Фидан: Мы и далее будем укреплять узы дружбы и братства |
В ближайшее время завершится прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван |
Путин последовал совету Алиева и занялся проблемами Каспия |
Зеленский: Про что говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно |
Главное Мир

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Основатель Telegram Павел Дуров выдвинут на Нобелевскую премию, сообщил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко в своем Telegram-канале. Он заявил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет.

«По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки», — написал Клименко.

Ректор назвал бизнесмена «выдающейся личностью» и «лидером эры новых цифровых технологий». Кроме того, как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС, Клименко пригласил Дурова быть «почетным гостем и спикером» этого форума.

«Отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС», — отметил Клименко.

Теги:
Из этой рубрики
Число магнитных бурь на Земле возрастет
Мир

Число магнитных бурь на Земле возрастет

2024/08/28, 01:09
Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей
Мир

Агрессивный дельфин совершил в Японии серию нападений на людей

2024/08/28, 00:28
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Мир

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

2024/08/28, 00:18
Южная Корея вслед за Францией объявила о претензиях к Telegram
Мир

Южная Корея вслед за Францией объявила о претензиях к Telegram

2024/08/28, 00:03
Зеленский обвинил Путина в стремлении получить треть территории Украины
Мир

Зеленский обвинил Путина в стремлении получить треть территории Украины

2024/08/27, 22:56
Флориан Филиппо уличил Макрона в обмане Дурова
Мир

Флориан Филиппо уличил Макрона в обмане Дурова

2024/08/27, 22:39
Подругу Дурова отпустили, но гаджеты конфисковали
Мир

Подругу Дурова отпустили, но гаджеты конфисковали

2024/08/27, 22:13
Гросси отметил угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС
Мир

Гросси отметил угрозу ядерного инцидента на Курской АЭС

2024/08/27, 20:31
Попытка госпереворота на Мальдивах
Мир

Попытка госпереворота на Мальдивах

2024/08/27, 20:23