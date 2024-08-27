Лавров озвучил новую версию ареста Дурова

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Арест в Париже предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был осуществлен по чьему-то совету. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что решение было принято с целью заполучить доступ к кодам шифрования.

«Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования», — заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Он также отметил, что подобные действия говорят о действительно надежной защите соцсети Telegram.