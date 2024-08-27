Хаменеи о задержании Дурова: Французы принимают чью-то сторону, сажают в тюрьму и грозят 20-летним сроком

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Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Киберпространство – это новый мир. Сегодня виртуальное пространство уже не виртуальное! Сегодня это реальность в жизни людей. Оно прогрессирует с каждым днем. Если у тебя нет закона, создай его и начни работать по этому закону, все в мире так делают. Бедного юношу (Павла Дурова – ред.) задержали французы. То есть они настолько суровы, что принимают чью-то сторону, сажают в тюрьму и грозят 20-летним сроком, потому что они нарушили свои правила», – сказал Хаменеи.