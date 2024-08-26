МИД Франции отказался комментировать арест Дурова

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Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции является национальным делом.

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», — цитирует заявление ТАСС.

Министерство иностранных дел Франции отказывается комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова. Об этом представитель внешнеполитического ведомства заявил в беседе с РИА Новости.

«В соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым», — сообщили в МИД.