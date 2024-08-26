Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине |
Глава Rumble покинул Европу, заявив, что Франция перешла черту с арестом Дурова |
Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен |
«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает (обновлено) |
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева |
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации |
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе |
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Главное Культура

Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»

Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»

Армянский исполнитель Минас Ованесян (Мино) пытался присвоить песню азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева под названием «Yarımgilə». Об этом сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Как сообщалось ранее, армянский исполнитель изменил слова песни «Yarımgilə», исполнив ее под названием «Хровел э им йаре». Песня была размещена на платформе Youtube. В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности 2 августа 2024 года распространило информацию и приступило к мерам по восстановлению авторства песни. В результате принятых Агентством совместно с ООО «Mikpro» мер, песня в исполнении армянского певца Минаса Ованесяна (Мино) «Хровел э им йаре» была удалена с пяти страниц на платформе Youtube.

Руководство Youtube подтвердило, что авторство песни «Yarımgilə» принадлежит азербайджанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Джаванширу Гулиеву (слова в песне взяты из баяты), и армянский певец Минас Ованесян нарушил авторские права композитора. Нарушенные права композитора были восстановлены.

Теги:
Из этой рубрики
Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»
Культура

Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»

2024/08/26, 13:46
Сегодня отмечается Международный день мугама
Культура

Сегодня отмечается Международный день мугама

2024/08/26, 00:25
Рок-группа Oasis может воссоединиться
Культура

Рок-группа Oasis может воссоединиться

2024/08/25, 22:07
Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну
Культура

Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну

2024/08/19, 00:16
Экс-супруга Эйвазова: Вы все задолбали
Культура

Экс-супруга Эйвазова: Вы все задолбали

2024/08/18, 22:36
Шляпа Индианы Джонса ушла с молотка
Культура

Шляпа Индианы Джонса ушла с молотка

2024/08/18, 21:13
Известны шокирующие детали смерти Мэттью Перри
Культура

Известны шокирующие детали смерти Мэттью Перри

2024/08/18, 18:48
Скончался Ален Делон (обновлено)
Культура

Скончался Ален Делон (обновлено)

2024/08/18, 13:53
Бурак Озчивит снимется в российском сериале
Культура

Бурак Озчивит снимется в российском сериале

2024/08/15, 21:35