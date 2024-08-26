Агентство интеллектуальной собственности доказало факт присвоения армянами песни «Yarımgilə»

Армянский исполнитель Минас Ованесян (Мино) пытался присвоить песню азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева под названием «Yarımgilə». Об этом сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.
Как сообщалось ранее, армянский исполнитель изменил слова песни «Yarımgilə», исполнив ее под названием «Хровел э им йаре». Песня была размещена на платформе Youtube. В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности 2 августа 2024 года распространило информацию и приступило к мерам по восстановлению авторства песни. В результате принятых Агентством совместно с ООО «Mikpro» мер, песня в исполнении армянского певца Минаса Ованесяна (Мино) «Хровел э им йаре» была удалена с пяти страниц на платформе Youtube.
Руководство Youtube подтвердило, что авторство песни «Yarımgilə» принадлежит азербайджанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Джаванширу Гулиеву (слова в песне взяты из баяты), и армянский певец Минас Ованесян нарушил авторские права композитора. Нарушенные права композитора были восстановлены.