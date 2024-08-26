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Российская разведка сообщает, что США готовят «цветную революцию» в Грузии в преддверии выборов

Российская разведка сообщает, что США готовят "цветную революцию" в Грузии в преддверии выборов

Соединенные Штаты недовольны нынешней ситуацией в Грузии в преддверии парламентских выборов и готовят «цветную революцию».

Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», – говорится в заявлении.

Как отметили в СВР, оппозиционные силы в стране, несмотря на старания США, остаются раздробленными.

Вашингтон намерен масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии «Грузинская мечта».

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