Российская разведка сообщает, что США готовят «цветную революцию» в Грузии в преддверии выборов

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Соединенные Штаты недовольны нынешней ситуацией в Грузии в преддверии парламентских выборов и готовят «цветную революцию».

Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», – говорится в заявлении.

Как отметили в СВР, оппозиционные силы в стране, несмотря на старания США, остаются раздробленными.

Вашингтон намерен масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции правящей партии «Грузинская мечта».