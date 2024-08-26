Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине

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Россия в эти минуты наносит массированный комбинированный удар по Украине: в дополнение к десяткам «шахедов», уже несколько часов летающих над различными областями, российские самолеты и корабли запустили ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщают о заходе первых крылатых ракет в воздушное пространство страны с юга и северо-востока.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

11 российских бомбардировщиков Ту-95МС находятся на пусковых рубежах в Каспийском море, пока без пусков. Как сообщили Военно-морские силы Украины, сейчас в Черном море 4 российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 28 ракет.

При этом, по данным Воздушных сил Украины, в настоящее время российские БПЛА находятся в ряде украинских областей. В частности, это Волынская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Сумская, Черниговская, Полтавская, Николаевская, Черкасская, Днепропетровская и Харьковская области.

«Несколько групп вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга», – добавили в Воздушных силах Украины.

К настоящему времени стало известно о взлете 6 бортов Ту-22М3 с «Шайковки» Калужской области. «В воздухе 6 самолетов Ту-22М3!»,- подтвердили в Воздушных силах Украины.