Глава Rumble покинул Европу, заявив, что Франция перешла черту с арестом Дурова

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Глава канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил о своем решении покинуть Европу после ареста генерального директора Telegram Павла Дурова. По словам Павловски, Франция угрожала его компании, требуя введения цензуры. Арест Дурова стал последней каплей.

«Я немного опоздал, но у меня есть причины — я только что благополучно покинул Европу», — сообщил Павловски. Он подчеркнул, что Rumble не будет терпеть подобных действий и намерен использовать все законные средства для борьбы за свободу слова, которую он называет универсальным правом человека.

Компания уже подала иски против Франции и надеется на немедленное освобождение Дурова, арестованного, как предполагается, за отказ вводить цензуру на своей платформе.