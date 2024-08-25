Дурова держат в миграционной тюрьме в аэропорту

173 Просмотров

Генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова не доставили в суд Tribunal de Paris для возможного предъявления обвинений.

Информацию об этом сообщили журналисты из нескольких изданий.

Разработчик остался в миграционной тюрьме в аэропорту Ле Бурже. Его могут удерживать там в течение 4 суток, начиная с вечера 24 августа. За это время должно быть принято решение о рассмотрении дела. В противном случае Дуров сможет покинуть страну.

При этом содержание Дурова могут продлить еще на 24 часа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной системе.

Уточняется, что во Франции человек может быть задержан на 24 часа, и этот срок возможно продлить один раз.