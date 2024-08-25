«Тьма опускается». Такер Карлсон высказался об аресте Дурова

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.

Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон.

«Это западная страна, союзник администрации [президента США Джо] Байдена и активный член НАТО, задержала его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – написал Карлсон в X.