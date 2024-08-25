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«Тьма опускается». Такер Карлсон высказался об аресте Дурова

«Тьма опускается». Такер Карлсон высказался об аресте Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.

Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон.

«Это западная страна, союзник администрации [президента США Джо] Байдена и активный член НАТО, задержала его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – написал Карлсон в X.

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