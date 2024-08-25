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Илон Маск: Задержание Дурова во Франции — предвестник казней за лайки в Европе

Илон Маск: Задержание Дурова во Франции — предвестник казней за лайки в Европе

Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции.

Миллиардер назвал задержание основателя Telegram «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

«В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию о задержании Дурова.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Французские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранительные органы считают предпринимателя соучастником преступлений, совершаемых при помощи Telegram. Основателя мессенджера подозревают в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству».

Дурова заключили под стражу до официального предъявления обвинений, которое, как ожидается, состоится в воскресенье, 25 августа, сообщил телеканал TF1. В ближайшее время предприниматель может предстать перед судом.

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