Зеленский назвал Путина «больным дедом»

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Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости обратился к гражданам страны. Его видеообращение записано, как сказал он, в Сумской области, недалеко от границы с Курской областью России, куда шестого августа зашли украинские войска.

Зеленский заявил, что Украина стала примером того, как не бояться Владимира Путина, и назвал его «больным дедом».

«Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость», – отметил он.

Украинцы, по его словам, «всегда возвращают долги».

«И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории, – подчеркнул президент Украины. – Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это – закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение».